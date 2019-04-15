Встречу Зеленского с Макроном мог помочь устроить Бернар-Анри Леви

Встреча кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в прошлую пятницу могла быть организована при посредничестве французского философа Бернара-Анри Леви – одного из наиболее известных сторонников украинского Майдана и интеграции Украины и ЕС в европейском истеблишменте. Об этом со ссылкой на свои источники пишет обозреватель "Европейской правды" Игорь Решетняк.

По данным французского издания Le Monde, пожелание встретиться с Макроном перед вторым туром выборов высказал Зеленский. При этом, как пишет Решетняк, он обратился к "неофициальному каналу связи между Парижем и Киевом" в лице Леви, который недавно посетил Киев.

Будучи в марте в украинской столице, французский философ, которого называют политическим союзником Макрона, встретился с Зеленским. Своими впечатлениями он поделился в колонке в украинском издании "Новое время".

Как пишет Анри-Леви, Зеленский заявил ему о своей "решительной оппозиции Путину" и даже описал сценарий своей гипотетической будущей встречи с российским президентом: "Его первая встреча лицом к лицу с Путиным, которая неизбежна, если его изберут, уже заранее вызывает у него энтузиазм: "Знаете, даже его я могу рассмешить. Это будет принужденный смех, но все-таки смех. А вся российская молодёжь, которая меня хорошо знает, будет хохотать".

Также, как пишет французский философ, Зеленский выразил в беседе с ним восхищение Эммануэлем Макроном.

"Владимир Зеленский стоит большего, чем его карикатура и, возможно, не является популистом, каким я его описал накануне в моем обращении, произнесенном в университете им. Тараса Шевченко", – резюмировал Анри-Леви. При этом он признался, что по-прежнему поддерживает Порошенко, которого он называет своим "другом". С Порошенко в ходе визита в Киев он тоже встретился.

Как пишет "Европейская правда", Елисейский дворец после колебаний ответил положительно на запрос Зеленского о встрече. После встречи с Зеленским Макрон принял и Порошенко. Официально о содержании разговоров не сообщалось. Оба кандидата в президенты Украины сказали, что обсуждалась тема войны в Донбассе.