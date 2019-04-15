Встречу Зеленского с Макроном мог помочь устроить Бернар-Анри Леви

Встреча кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в прошлую пятницу могла быть организована при посредничестве французского философа Бернара-Анри Леви – одного из наиболее известных сторонников украинского Майдана и интеграции Украины и ЕС в европейском истеблишменте. Об этом со ссылкой на свои источники пишет обозреватель "Европейской правды" Игорь Решетняк.
По данным французского издания Le Monde, пожелание встретиться с Макроном перед вторым туром выборов высказал Зеленский. При этом, как пишет Решетняк, он обратился к "неофициальному каналу связи между Парижем и Киевом" в лице Леви, который недавно посетил Киев.
Будучи в марте в украинской столице, французский философ, которого называют политическим союзником Макрона, встретился с Зеленским. Своими впечатлениями он поделился в колонке в украинском издании "Новое время".
Как пишет Анри-Леви, Зеленский заявил ему о своей "решительной оппозиции Путину" и даже описал сценарий своей гипотетической будущей встречи с российским президентом: "Его первая встреча лицом к лицу с Путиным, которая неизбежна, если его изберут, уже заранее вызывает у него энтузиазм: "Знаете, даже его я могу рассмешить. Это будет принужденный смех, но все-таки смех. А вся российская молодёжь, которая меня хорошо знает, будет хохотать".
Также, как пишет французский философ, Зеленский выразил в беседе с ним восхищение Эммануэлем Макроном.
"Владимир Зеленский стоит большего, чем его карикатура и, возможно, не является популистом, каким я его описал накануне в моем обращении, произнесенном в университете им. Тараса Шевченко", – резюмировал Анри-Леви. При этом он признался, что по-прежнему поддерживает Порошенко, которого он называет своим "другом". С Порошенко в ходе визита в Киев он тоже встретился.
Как пишет "Европейская правда", Елисейский дворец после колебаний ответил положительно на запрос Зеленского о встрече. После встречи с Зеленским Макрон принял и Порошенко. Официально о содержании разговоров не сообщалось. Оба кандидата в президенты Украины сказали, что обсуждалась тема войны в Донбассе.
- Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля. До сих пор не ясно, состоятся ли дебаты между кандидатами. Накануне Зеленский не пришёл на стадион "Олимпийский" в Киеве, куда приглашал его на дебаты Порошенко. Президент, в свою очередь, 19 апреля, когда на стадионе его будет ждать Зеленский, намерен прийти в студию Общественного телевидения, ссылаясь на закон.
- Зеленский к Порошенко, в котором призвал его "не бегать по телеканалам в поисках Зеленского", а заниматься делами государства.
- Обе стороны обвиняют друг друга в "чёрном пиаре". Штаб Зеленского указывает на поддельные газеты, распространяемые от имени кандидата. Полиция, в свою очередь, открыла дело по факту размещения в нескольких городах Украины билбордов с изображением Порошенко и надписью "конец" – непонятно, кто профинансировал их установку.
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