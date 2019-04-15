Совет ЕС утвердил "газовую директиву". Она затронет и "Северный поток-2"

Совет Европейского союза утвердил поправки к директиве, устанавливающей правила на европейском рынке газа. Она будет касаться всех трубопроводов из стран, не входящих в ЕС, в том числе и "Северного потока-2". Документ опубликован на официальном сайте ЕС.



"Общая цель поправки к газовой директиве – обеспечить, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок газа в ЕС, применялись к газотранспортным линиям между государством-членом ЕС и третьей страной", - говорится в сообщении.



Среди главных требований - разделение компаний-поставщиков газа и компаний-операторов трубопроводов, а также прозрачность тарифов за транспортировку топлива.



Поправки ранее были утверждены министрами стран ЕС и Европарламентом. При этом был достигнут компромисс между Францией и другими странами, которые скептически настроены по отношению к "Северному потоку-2", и Германией, которая выступает за его сооружение. По данным СМИ, компромисс предусматривает, что формат применения стандартов ЕС к таким проектам, как подводные трубопроводы, будет определять страна ЕС, на территорию которой будет поставляться газ - то есть в случае "Северного потока-2" - Германия.



При этом текст директивы предусматривает, что компании-операторы трубопровода должны быть независимы от компаний-поставщиков топлива. В случае же "Северного потока-2" это не так - в обоих случаях речь идёт о "Газпроме". В министерстве энергетике России и компании-операторе "Северного потока-2", впрочем, заявляют, что поправки к директиве не повлияют на проект.

Укладка труб "Северного потока-2" по дну Балтийского моря продолжается. Ожидается, что газопровод из России в Германию будет достроен к концу 2019 года. Против сооружения газопровода активно выступают США, а также Украина. Они опасаются, что Россия после ввода нового газопровода в эксплуатацию откажется от транзита газа через Украину. Канцлер Германии Ангела Меркель заверяет, что транзит сохранится.