Замглавы МИД России: сотрудничество РФ с НАТО "полностью прекращено"

Сотрудничество России и НАТО по военной и гражданской линиям "полностью прекращено" - заявил агентству РИА Новости заместитель министр иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, в этом виноват Североаталнтический союз, который "отказался от позитивной повестки дня" в отношениях с Москвой. Нынешнюю ситуацию Грушко сравнил с Холодной войной, но при этом отметил, что "текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории".

По словам российского дипломата, "все здравомыслящие люди" надеются на то, что вооружённого конфликта между Россией и НАТО не произойдёт. Он при этом не исключил риск "непреднамеренных инцидентов", которые могут возникнуть и-за "неправильно понятых намерений".

Командующий войсками НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти, который вскоре покинет свой пост, накануне заявил, что коммуникация между Россией и Североатлантическим союзом сейчас едва ли не хуже, чем во времена Холодной войны. "В то время мы понимали сигналы друг друга, мы разговаривали" - сказал он. "Я обеспокоен тем, что мы сегодня не вполне хорошо понимаем эти сигналы". Он отметил, что за несколько лет всего дважды разговаривал с начальником Генштаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым.

Союз НАТО заморозил контакты с Россией в 2014 году после аннексии Крыма и начала конфликта на Украине.