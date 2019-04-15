"Северный поток-2" может не быть достроен к концу 2019 года

Компания Nord Stream 2 AG - оператор строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию - в понедельник заявила, что подала властям Дании новую, третью по счёту заявку на прокладку трубопровода в водах южнее датского острова Борнхольм.

Трубопровод должен пройти в исключительной экономической зоне Дании. В сообщении компании утверждается, что при подаче заявки были учтены предыдущие замечания Датского энергетического агентства.

Первая заявка была подана ещё два года назад. Она предусматривала, что трубопровод пройдёт ближе к острову - в территориальных водах Дании. Однако датские власти до сих пор не дали разрешения на прокладку там трубопровода, а парламент принял специальный закон, который даёт правительству разрешение её заблокировать.

Вторая заявка уже предусматривала, что газопровод пройдёт вне территориальных вод Дании. Это значит, что датский регулятор не может полностью заблокировать сооружение трубопровода, однако может надолго отложить одобрение заявки, ссылаясь, в частности, на экологические требования. Поэтому "Северный поток-2" принял решение подать третью заявку, в которой замечания датской стороны заранее учтены. При этом в своём пресс-релизе компания обвинила Данию в намеренном затягивании ответа и подрыве доверия инвесторов.



По данным газеты "Коммерсантъ", подготовка нового проекта и его рассмотрение может занять несколько месяцев, а это значит, что газопровод, скорее всего, не будет достроен в обозначенный срок - до конца 2019 года. Источники "Коммерсанта" предполагают, что Дания будет затягивать выдачу разрешения до того момента, пока Россия и Украина не заключат новый договор о транзите газа. Именно того, что Россия будет использовать "Северный поток-2" для того, чтобы остановить транзит через Украину, опасаются противники сооружения нового газопровода, включая США.

В понедельник Совет Европейского союза утвердил поправки к директиве, устанавливающей правила на европейском рынке газа. Она будет касаться всех трубопроводов из стран, не входящих в ЕС, в том числе и "Северного потока-2". Документ опубликован на официальном сайте ЕС. Текст директивы предусматривает, что компании-операторы трубопровода должны быть независимы от компаний-поставщиков топлива. В случае же "Северного потока-2" это не так - в обоих случаях речь идёт о "Газпроме". В министерстве энергетике России и компании-операторе "Северного потока-2", впрочем, заявляют, что поправки к директике не повлияют на проект. Укладка труб "Северного потока-2" по дну Балтийского моря продолжается.