Затраты на российский аналог OneWeb выросли на 230 млрд рублей

На разработку российского аналога глобальной спутниковой системы связи OneWeb уйдёт на 233 миллиарда рублей больше, чем планировалось, сообщает РБК со ссылкой на источник в "Роскосмосе".

По уточнённым данным, стоимость проекта отечественной системы под названием "Эфир" выросла до 533 миллиардов - вместо трёхсот, заявленных ранее. Из-за чего произошло почти двукратное подорожание проекта, в "Роскосмосе" не уточнили.

В 2015 году компания OneWeb объявила о планах создать сеть из 650 спутников, которые обеспечят шикорополосным доступом к интернету всю планету.

В ФСБ выступили против проекта, увидев в нём угрозу национальной безопасности из-за развёртывания над территорией России американской системы спутниковой связи. В свою очередь, российское правительство обязало иностранных спутниковых операторов, если те хотят работать в России, получать специальное заключение ФСБ.

В мае 2018-го года "Роскосмос" заявил о готовности реализовать свой проект, который, по планам компании, должен стать конкурентом One Web .