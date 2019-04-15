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Пожар в Париже в начале Страстной недели: тушение огня продолжается

Огонь в Соборе Парижской Богоматери, Париж, понедельник, 15 апреля 2019

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В столице Франции при катастрофическом пожаре в Соборе Парижской Богоматери за несколько часов вечером в понедельник выгорела значительная часть убранства интерьеров храма, обрушились кровля и шпиль.

Как видно из кадров прямого эфира, который ведут многие телекомпании, две главные башни собора не были затронуты огнём. Однако, свидетели пожара передают с места событий, что огонь начал распространять в одной из башен. Эта информация пока не подтверждена из других источников или кадрами видеотрансляции.

Корреспондент CNN передаёт из Парижа, что в прилегающих в Собору кварталах слышны религиозные песнопения, гимны, исполняемые очевидцами катастрофы.

По некоторым оценкам, огонь начинает ослабевать по мере того, как остаётся всё меньше предметов, которые ещё не сгорели.

В последние месяцы в Соборе Парижской Богоматери велись ремонтные и реставрационные работы.

Президент Франции Эммануэль Макрон побывал на месте катастрофы. Би-би-си сообщает, что Макрон отказался от ранее ожидавшегося обращения к нации.

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