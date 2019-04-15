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Пожарные пытаются предотвратить обрушение северной башни собора

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Начальник парижской пожарной службы заявил, что "ближайшие 90 минут станут решающими для сохранения того, что осталось от Notre Dame".

Огонь угрожает северной башне собора. Для человека, стоящего лицом к главному фасаду собора, северная башня находится слева, южная - справа. Колокольня храма находится в южной башне. Обеспокоенность в связи со стабильностью конструкции северной башни вызвана тем, что в случае её обрушения, устойчивость южной башни может оказаться под угрозой. Об этом рассказал телезрителям телеканал Би-би-си.

Северная и южная башни собора связаны и обеспечивают друг другу стабильность. В случае обрушения северной башни, пострадает южная, в которой находится колокольня

В столице Франции при катастрофическом пожаре в соборе Парижской Богоматери за несколько часов вечером в понедельник выгорела значительная часть убранства интерьеров храма, обрушились кровля и шпиль.Как видно из кадров прямого эфира, который ведут многие телекомпании, две главные башни собора не были затронуты огнём. Однако свидетели пожара передают с места событий, что огонь начал распространять в одной из башен. Эта информация пока не подтверждена из других источников или кадрами видеотрансляции.

Корреспондент CNN передаёт из Парижа, что в прилегающих к собору кварталах слышны религиозные песнопения, гимны, исполняемые очевидцами катастрофы.

По некоторым оценкам, огонь начинает ослабевать по мере того, как остаётся всё меньше предметов, которые ещё не сгорели. Вместе с тем, пожарные выражают сомнения в том, что имеющиеся внутри собора очаги огня могут быть подавлены до тех пор, пока весь интерьер не выгорит полностью.

В последние месяцы в соборе Парижской Богоматери велись ремонтные и реставрационные работы.

Президент Франции Эммануэль Макрон находится на месте катастрофы.

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