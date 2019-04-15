Пожарные пытаются предотвратить обрушение северной башни собора

Начальник парижской пожарной службы заявил, что "ближайшие 90 минут станут решающими для сохранения того, что осталось от Notre Dame".

Огонь угрожает северной башне собора. Для человека, стоящего лицом к главному фасаду собора, северная башня находится слева, южная - справа. Колокольня храма находится в южной башне. Обеспокоенность в связи со стабильностью конструкции северной башни вызвана тем, что в случае её обрушения, устойчивость южной башни может оказаться под угрозой. Об этом рассказал телезрителям телеканал Би-би-си.

Северная и южная башни собора связаны и обеспечивают друг другу стабильность. В случае обрушения северной башни, пострадает южная, в которой находится колокольня

В столице Франции при катастрофическом пожаре в соборе Парижской Богоматери за несколько часов вечером в понедельник выгорела значительная часть убранства интерьеров храма, обрушились кровля и шпиль.Как видно из кадров прямого эфира, который ведут многие телекомпании, две главные башни собора не были затронуты огнём. Однако свидетели пожара передают с места событий, что огонь начал распространять в одной из башен. Эта информация пока не подтверждена из других источников или кадрами видеотрансляции.

Корреспондент CNN передаёт из Парижа, что в прилегающих к собору кварталах слышны религиозные песнопения, гимны, исполняемые очевидцами катастрофы.

По некоторым оценкам, огонь начинает ослабевать по мере того, как остаётся всё меньше предметов, которые ещё не сгорели. Вместе с тем, пожарные выражают сомнения в том, что имеющиеся внутри собора очаги огня могут быть подавлены до тех пор, пока весь интерьер не выгорит полностью.

В последние месяцы в соборе Парижской Богоматери велись ремонтные и реставрационные работы.

Президент Франции Эммануэль Макрон находится на месте катастрофы.