Мировые лидеры выражают свою солидарность с парижанами

Мировые политики и лидеры католической церкви выражают своё потрясение и солидарность парижанам в связи с крупнейшим пожаром в памятнике мирового культурного наследия – Соборе Парижской Богоматери.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на место катастрофы и назвал пожар в соборе утратой "частицы" каждого из французов:

"Наши мысли со всеми католиками и всеми французами. Как и все наши сооотечественники, я опечален этим вечером картиной обрушения частицы нас самих", написал президент Франции Эммануэль Макрон. Сообщается, что Макрон отменил своё ранее ожидавшееся обращение к нации.

Ватикан откликнулся на "ужасный пожар" в Париже:

"Святой престол узнал с потрясением и печалью новость об ужасном пожаре, охватившем собор Парижской Богоматери, символ христианства для Франции и всего мира", написал в твиттере руководитель пресс-службы Ватикана Алессандро Джизотти.

Президент США выразил ужас в связи с пожаром в Париже:

"Ужасно видеть этот огромный пожар в соборе Нотр-Дам в Париже. Вероятно, летающие цистерны могли бы использоваться для подавления огня. Необходимы быстрые действия!", считает президент США Дональд Трамп.

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