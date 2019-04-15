Украина: у Савченко и Рубана истёк срок меры пресечения – они на свободе

В понедельник, 15 апреля, продолжилось слушание дела народного депутата Украины Надежды Савченко в Броварском межрайонном суде. Здесь решалось выйдет ли она на свободу или же народного депутата снова отправят под арест.

15 апреля у Савченко, как и главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, истекла мера пресечения. Суд не успел ее продлить в текущем заседании. Однако, как сообщает издание Strana.ua, прокуроры могут выступить с ходатайством об избрании меры пресечения Савченко и Рубану на следующем заседании суда.

Савченко и Рубан были освобождены в зале суда. Они останутся на свободе по меньше мере до 7 мая, когда пройдёт следующее заседание суда.

Надежда Савченко и Владимир Рубан были арестованы год назад по обвинению в подготовке вооруженного переворота. В СБУ заявляли, что народный депутат Савченко и волонтёр АТО (антитеррористической операции в Донбассе) собирались устроить взрыв в Верховной Раде и даже убить высших руководителей государства.

В качестве доказательства ведомство опубликовало видео разговора Савченко, Рубана и украинских спецназовцев 8-го полка Главного управления разведки Минобороны, которые, как выяснилось, с самого начала работали на СБУ, отмечается в публикации издания Strana.ua.

Обвиняемые вину отрицают. Савченко говорит, что обсуждала "акцию возмездия" не всерьёз, а Рубан – что груз оружия в Донбассе, с которым его взяли, ввозился из "ДНР" по заказу офицера спецназа. То есть, говорят подследственные, их просто спровоцировали, а после - подставили, чтобы раскрутить громкое политическое дело.