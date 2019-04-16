Пожар в соборе Парижской Богоматери удалось потушить

Пожар в соборе Парижской Богоматери, продолжавшийся более девяти часов,потушен. Пожарные продолжают следить за остаточными очагами возгорания и охлаждать несущие конструкции здания, сообщают французские и мировые СМИ.

В результате пожара обрушились шпиль и кровля собора. Рухнувший шпиль собора появился после реставрации в 1786 году, он имел высоту 96 метров и был сконструирован из дуба, покрытого свинцом.

Обвалившаяся крыша Нотр-Дам-де-Пари выполнена из свинцовых плиток, общий её вес составлял 210 тонн. Каркас здания и две башни удалось спасти. Часть витражей утрачена.

Причины случившегося не установлены. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ в задней части кровли здания, которое не было оборудовано системой пожаротушения . Прокуратура Парижа начала расследование.

В Париже нет длинных пожарных лестниц, которые позволили бы добраться очагам возгорания. Кроме того, из-за пробок пожарные долгое время не могли проехать к собору. В пожарной службе Парижа ранее заявили, что тушение здания с воздуха могло привести к его обрушению.

В Нотр-Дам-де Пари хранится одна из главных христианских реликвий - терновый венец Иисуса Христа. Представитель собора Андре Фино заявил, что все священные предметы хранятся в ризнице и, скорее всего, не пострадали. По предварительным данным, алтарь и алтарный крест уцелели.

Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший на место пожара, выразил соболезнования всем парижанам и всем французам. "Собор Парижской Богоматери – это не только их собор, это больше. Собор Парижской Богоматери – это наша история, наша литература, наши фантазии, то место, с которым мы делили самые важные моменты нашей истории, наши эпидемии, наши войны, наше освобождение. Это эпицентр нашей жизни. Это отсчет расстояния и место, от которого мы отсчитываем себя в Париже. Он в стольких книгах, в стольких картинах. Это единственный собор для стольких французов и француженок, даже для тех, кто никогда здесь не был", - сказал Эммануэль Макрон. Он пообещал восстановить собор.

Французский Фонд национального наследия запустил сбор средств на восстановление собора.

Один из богатейших людей Франции - Франсуа Анри Пино - пообещал перечислить на эти цели не менее 100 миллионов евро.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал пожар в соборе "трагедией для наследия всего человечества". Мэр Лондона Садик Хан заявил, что Великобритания скорбит вместе с Парижем. Сожаление в связи с пожаром выразила и канцлер Германии Ангела Меркель.

Собор Парижской Богоматери был построен в XII–XIV веках. Здесь проходили многие значимые события истории Франции – от открытия в 1302 году первого парламента страны до коронации Наполеона Бонапарта императором французов в 1804 году.Нотр-Дам-де-Пари – нулевая, или начальная, точка всех дорог Франции, проходящих через Париж. Ежегодно этот памятник архитектуры посещают 13–14 миллионов человек.

Реставрационные работы начались в апреле 2019 года и должны были завершиться к 2022 году. Высота сооруженных строительных лесов вокруг шпиля собора достигала 100 м. Перед ремонтом со здания сняли 16 бронзовых фигур.