Омбудсмен просит суд поддержать УДО Варвары Карауловой

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к председателю Вологодского городского суда с просьбой поддержать ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой,осужденной на четыре с половиной года колонии по обвинению в попытке присоединиться к запрещенной в России и ряде других стран террористической группировке "Исламское государство". Об этом сообщает "МБХ медиа".

Ходатайство об УДО будет рассмотрено сегодня в Вологодском городском суде. Караулову в суд не доставят, она будет участвовать в заседании по видеосвязи.

Накануне её адвокат Сергейй Бадамшин сообщил, что администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила против условно-досрочного освобождения Варвары Карауловой.

Как рассказал адвокат, его подзащитная находится под самым "принципиальным" вниманием сотрудников колонии. Так в августе она считалась соблюдающей порядок отбывания наказания, а после подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении – 21 марта – стала "несоблюдающей". Кроме того, по словам матери, 29 марта её дочери объявили взыскание за то, что она прилегла на кровать в неположенное время.

Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова была задержана в июне 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. Родители осужденной объясняют ее действия влюбленностью в предполагаемого вербовщика "Исламского государства". Сама Караулова отказалась от признательных показаний, заявив, что дала их под давлением следствия и государственного защитника.

В декабре 2016 года суд приговорил Караулову к четырем с половиной годам колонии.