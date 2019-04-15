ФСИН считает нецелесообразным досрочное освобождение Карауловой

Администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области против условно-досрочного освобождения бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной по обвинению в попытке присоединиться к запрещенной в России и ряде других стран террористической группировке "Исламское государство". Об этом сообщил её адвокат Сергей Бадамшин.

По его словам, Караулова находится под самым пристальным и "принципиальным" вниманием сотрудников колонии. Так в августе она считалась соблюдающей порядок отбывания наказания, а после подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении – 21 марта - стала "несоблюдающей", отметил адвокат Сергей Бадамшин.

Мать Варвары Карауловой рассказала, что 29 марта её дочери объявили взыскание за то, что она прилегла на кровать в неположенное время. Ранее в ноябре она получила взыскание за не застегнутую пуговицу на рабочем месте.

16 апреля Вологодский городской суд рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Варвары Карауловой. Адвокат надеется, что суд не пойдет на поводу у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а будет основываться на требованиях закона и руководствоваться и милосердием.

В ноябре прошлого года Караулова попросила уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову поддержать её ходатайство об УДО. Омбудсмен согласилась и заверила журналистов, что девушка раскаивается.

Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова была задержана в июне 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. Родители осужденной объясняют ее действия влюбленностью в предполагаемого вербовщика "Исламского государства". Сама Караулова отказалась от признательных показаний, заявив, что дала их под давлением следствия и государственного защитника.

В декабре 2016 года суд приговорил Караулову к четырем с половиной годам колонии.

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Варвары Карауловой на нарушения в ходе предварительного расследования.