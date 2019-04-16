В Санкт-Петербурге к реальным срокам приговорены бывшие полицейские

В Невском районе Петербурга двое полицейских приговорены к реальным срокам лишения свободы. Их обвиняли в применении пыток к задержанным. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 15 апреля Невский районный суд признал Артёма Морозова и Андрея Барашкова виновными в превышении полномочий с применением насилия и назначил им по четыре года колонии общего режима с двухлетним запретом на госдолжности. С сентября 2017 года они находились в СИЗО, каждый день будет зачтен им за полтора дня лишения свободы.



Артему Морозову 36 лет, он занимал должность замначальника 70-го отдела полиции Невского УМВД. После увольнения из полиции он устроился старшим менеджером компании «Домашние деньги». Невский суд оправдал его по незаконному обороту оружия.



34-летний Андрей Барашков работал водителем-экспедитором компании «Ломмет» после службы в полиции в должности оперуполномоченного.