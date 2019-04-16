Государственная дума во вторник приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета в России, более известный как закон об изоляции Рунета. Об этом сообщают российские информационные агентства.
Законопроект об изоляции Рунета внесли в Госдуму в декабре 2018 года. 12 февраля он был принят в первом чтении, а на прошлой неделе прошёл второе.
Закон должен вступить в силу в ноябре этого года за исключением положений о криптографической защите информации, а также национальной системе доменных имен. Они вступят в силу с 1 января 2021 года.
- Авторы законопроекта предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета. Координировать работу системы должен Роскомнадзор. Порядок установки и эксплуатации защитных средств в сети оператора связи утверждает правительство России.
- В Госдуме заявляют, что законопроект подготовлен "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".
- Критики законопроекта опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете. В нескольких городах России прошли акции за свободу интернета.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.