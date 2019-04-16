В России могут ввести платный проезд перекрёстков для борьбы с пробками

Национальная технологическая инициатива (НТИ) "Автонет" предложила провести эксперимент с платным проездом перекрёстка или участка дороги в определённые часы. Об этом сообщает РИА Новости. Тема будет обсуждаться на Международном навигационном форуме 24 апреля.

Авторы инициативы считают, что это поможет решить проблему автомобильных пробок. "Люди начнут планировать свои поездки и часть водителей, приблизительно 10 процентов, выберет альтернативный путь, который будет, скорее всего, более длительным, чем если проехать по платному маршруту, если там нет пробок", — рассказал агентству представитель "Автонета".

При этом "Автонет" ссылается на проведенный в 2006 году эксперимент с перекрестками в Стокгольме. Тогда правительство установило 23 контрольные точки с лазерными радарами и камерами, а деньги списывали с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22 процента, а количество ДТП сократилось на 10 процентов.

Эксперимент предлагается провести в рамках проекта "Умный город" в одном из регионов, который будет определен в 2020 году. Скорее всего, это будут Липецк, Нижний Новгород и Ульяновск.

В конце 2018 года вышло постановление правительства России о проведении эксперимента в Москве и Татарстане по тестированию беспилотных автомобилей. О намерении участвовать в нём уже заявили шесть компаний, в том числе "Яндекс". Курирует проект НТИ "Автонет".