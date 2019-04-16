Аэропорт Петрозаводска переименовали из-за ассоциаций с бесовщиной

В Петрозаводске аэропорт, носивший название "Бесовец", переименовали по названию города, сообщает блогер Илья Варламов со ссылкой на Росреестр.

О необходимости переименования из-за нежелательных ассоциаций с бесовщиной ранее заявлял глава МВД России Владимир Колокольцев. В свою очередь, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев обещал "решить эту проблему" с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Между тем, социологический опрос, проведённый прошлым летом среди жителей Петрозаводска, показал, что большинство из них – 39% респондентов – не возражают против названия "Бесовец". За переименование аэропорта в "Петрозаводск" высказывался лишь каждый пятый опрошенный.



Аэропорт "Бесовец", открытый в 1939 году, до 1995 года был базой для подразделений истребительной авиации, после чего стал обсуживать и гражданские рейсы.