Международный суд взыскал с России более $50 млн за заправки в Крыму

Международный арбитражный суд обязал Россию выплатить в пользу публичного акционерного общества "Укрнафта" более 50 миллионов долларов за национализацию имущества компании после аннексии Крыма.

Кроме того, Российская Федерация должна возместить украинской компании три с половиной миллионов долларов судебных расходов, а также выплатить 5,5 миллионов с процентов, начисляемых, согласно принятому судом решению, с 22 апреля 2014 года.

"Укрнафта" подала жалобу к России после того, как в связи с аннексией Крыма лишилась прав собственности на 16 автозаправочных станций на территории полуострова. В своём иске компания опиралась на договор между кабинетом министров Украины и правительством России о взаимной защите инвестиций, подписанный в 1998-м году.