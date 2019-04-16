Нотр-Дам: подвиг отца Фурнье и история пожаров в соборах

Пожар в соборе Парижской Богоматери, разрушивший в понедельник вечером и в ночь на вторник значительную часть знаменитого храма, возник, скорее всего, в результате несчастного случая.

Об этом заявил во вторник, 16 апреля, прокурор Парижа Реми Хайтц. По его словам, расследование продолжается, но эта версия пока остается основной. Пожар был полностью потушен во вторник утром. В борьбе с огнем участвовали более 400 пожарных, один из них пострадал. Других жертв нет. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ в задней части кровли здания, которое не было оборудовано системой пожаротушения.

В Нотр-Дам-де-Пари хранится одна из главных христианских реликвий – терновый венец Иисуса Христа. Представитель собора Андре Фино заявил, что все священные предметы хранятся в ризнице и не пострадали. Алтарь и алтарный крест уцелели. Терновый венец и ковчег со святыми дарами лично вынес из собора капеллан Парижской бригады пожарной охраны Жан-Марк Фурнье, который пошел в еще горевшее здание вместе с пожарными. "Это абсолютный герой", – сказал о действиях капеллана представитель парижской пожарной службы. Он отметил, что в ноябре 2015 года отец Фурнье вместе с сотрудниками чрезвычайных служб вошел в концертный зал "Батаклан", где был совершен теракт. Тогда он помогал оказывать помощь раненым и утешал родственников погибших.

Французский Фонд национального наследия открыл сбор средств на восстановление собора. Один из богатейших людей Франции Франсуа Анри Пино пообещал перечислить на эти цели не менее 100 миллионов евро. Такую же сумму выделит концерн Total. Президент группы компаний LVMH Бернар Арно, 4-й номер в списке самых богатых людей планеты по версии Forbes, намерен перечислить 200 миллионов евро. Сбор средств на восстановление Нотр-Дам-де-Пари объявлен и в США.

На восстановление 850-летнего готического храма, одного из главных символов Парижа и Франции, могут уйти десятилетия, считают специалисты. Эрик Фишер, глава фонда, занимающегося реставрацией собора в Страсбурге, которому около тысячи лет, заявил в интервью агентству France Presse, что нанесенный Нотр-Дам-де-Пари ущерб вряд ли удастся устранить быстрее, чем за 15–20 лет. По мнению Фишера, выгодой Франции является то, что у нее большой опыт восстановления средневековых архитектурных сооружений. В стране работают многие ведущие мировые специалисты в этой области, отметил Фишер. Однако Жак Ланг, бывший министр культуры Франции, полагает, что при наличии солидных финансовых средств собор удастся восстановить гораздо быстрее.

Сожаление в связи со случившимся, солидарность с Францией и готовность помочь при восстановлении Нотр-Дам выразили лидеры европейских стран, Китая, Японии, России, Саудовской Аравии.

Любопытно, что 16 апреля, в день после пожара, роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", принесший в XIX веке новую славу старому храму, занял первое место в списке бестселлеров на Amazon.com. В десятку наиболее продаваемых фильмов в этот день вошел и диснеевский анимационный фильм по этому роману.

Пожар в соборе Парижской Богоматери – далеко не первое бедствие такого рода за последние годы. Вот 10 самых громких пожаров христианских церквей и храмов в этом столетии

1. Собор Иоанна Богослова, Нью-Йорк, США, 18 декабря 2001 года и 15 апреля 2019 года

Собор Иоанна Богослова – кафедральный собор Епископальной церкви США, самый большой храм Нью-Йорка и пятый самый большой христианский храм в мире. Его строительство началось в 1892 году и не окончено до сих пор.

В 2001 году пожар начался в сувенирной лавке в недостроенном северном трансепте. Полиция предполагает, что его причиной стал выброшенный в корзину для мусора окурок. Кроме самой сувенирной лавки, огонь повредил висевшие в соборе итальянские гобелены XVII века и некоторые витражи. Также пришлось разбирать и чистить забитый сажей орган. После пожара собор был закрыт и снова открылся после косметического ремонта в 2008 году.

Утром 15 апреля 2019 года, за несколько часов до пожара в соборе Парижской богоматери, в соборе Иоанна Богослова снова что-то загорелось. Источник возгорания был в подвале храма, в чулане. Службу пришлось прервать из-за дыма. Огонь повредил несколько ценных предметов, включая икону XVI века. Пострадавших нет.

​2. Троице-Измайловский собор, Санкт-Петербург, Россия, 25 августа 2006 года

Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка был построен в 1835 году. В нём проходило венчание Федора Достоевского и отпевание композитора Антона Рубинштейна. Пожар начался со строительных лесов, установленных для реставрации купола, и быстро перекинулся на сам большой купол и малые купола. Большой купол и один из малых были полностью уничтожены, ещё один малый повреждён. Митрополит Владимир заявил, что причиной пожара был поджог. То же утверждали и реставраторы. МЧС назвало наиболее вероятной причиной пожара халатность при проведении сварочных работ. Эта версия и была принята как официальная. Город пытался взыскать ущерб с реставраторов, но суд не признал их вину. Собор снова открылся в январе 2017 года.

3. Саграда Фамилиа, Барселона, Испания, 19 апреля 2011 года

Храм Святого Семейства в Барселоне начал строить ещё Антонио Гауди в 1882 году, и его строительство продолжается до сих пор. Пожар случился в результате поджога. 65-летний мужчина забрался в ризницу по рампе, обрызгал находившиеся там предметы воспламеняющейся смесью и с криком "Всё это украдено!" поджег их зажигалкой. Пожар уничтожил ризницу, а дым от него немного повредил некоторые детали собора, сделанные Гауди. Из собора пришлось эвакуировать 1500 туристов и рабочих. Преступник пытался сбежать, но был пойман снаружи туристами. В карманах у него были найдены украденные в ризнице серебряный и медный колокольчики, используемые в религиозных церемониях.

​4. Базилика Рождества Христова, Вифлеем, Палестинская автономия, 27 мая 2014 года

Базилика построена в 565 году на месте сгоревшей церкви начала IV века. Она возведена над величайшей христианской святыней – пещерой Рождества и, наряду с храмом Гроба Господня, является одним из двух главных христианских храмов Святой земли. Пожар начался всего через два дня после того, как базилику посетил Папа Римский Франциск. Последствия пожара были минимальными: огонь повредил несколько тканевых декораций и закоптил вход в пещеру. Причиной стала случайно опрокинутая масляная лампа.

5. Колокольня Новодевичьего монастыря, Москва, Россия, 16 марта 2015 года

Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь основан в 1524 году и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Колокольня построена в 1690 году. Пожар начался вечером на строительных лесах, поставленных для её реконструкции. Серьезно пострадала только балка, на которой был подвешен колокол. Вероятными причинами пожара называли короткое замыкание электропроводки стоявшей на лесах тепловой пушки либо летающий китайский фонарик.

6. Базилика св. Донатина и Рогатиана, Нант, Франция, 15 июня 2015 года

Базилика была построена в 1889 году. Пожар, начавшийся утром, продолжался несколько часов, уничтожил три четверти крыши базилики и повредил её заднюю часть. В качестве вероятной причины называется неосторожное обращение рабочих-кровельщиков, чинивших на крыше водосточные желоба, с газовой горелкой.

​7. Цминда Самеба, Тбилиси, Грузия, 20 марта 2016 года

Главный кафедральный собор Грузинской православной церкви, собор Святой Троицы в Тбилиси, был построен в 2004 году на пожертвования верующих. Пожар начался в типографии на первом этаже собора и повредил примерно четверть его внутренней площади. Причиной сначала называли повреждение электрического кабеля, но эта версия не подтвердилась. На следующий день после пожара в Грузии объявили сбор средств на восстановление церкви.

8. Собор Святого Саввы, Нью-Йорк, США, 1 мая 2016 года

Кафедральный собор Восточноамериканской епархии Сербской православной церкви был построен в 1855 году как протестантская церковь Святой Троицы и передан сербской православной общине в 1944-м. Пожарная сигнализация сработала вечером во время службы – пожар произошел на православную Пасху. К счастью, людей удалось быстро эвакуировать, и никто не пострадал. Огонь потушили только к утру, за это время здание выгорело изнутри целиком, остались стоять только стены.

В тот же самый день загорелись и две православные церкви в Австралии: македонская церковь Воскресения в Сиднее и греческая православная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Мельбурне. Точные причины пожаров пока неизвестны. Изначально в сербской общине, а также в полиции, подозревали поджоги из-за протестов православной церкви против канонизации хорватского католического кардинала Алоизие Степинаца, но пожарные предполагают, что пожар могли вызвать случайно опрокинутые свечи.

​9. Успенская церковь, Кондопога, Россия, 10 августа 2018 года

Построенная в 1774 году церковь Успения Пресвятой Богородицы была памятником деревянного зодчества федерального значения и самым высоким деревянным сооружением в Карелии. Пожар уничтожил её полностью. Церковь поджег 15-летний подросток-сатанист, облив её бензином. В апреле 2019 года его приговорили к принудительному лечению.

​10. Сен-Сюльпис, Париж, Франция, 17 марта 2019 года

Церковь Святого Сульпиция – второй по размеру парижский храм. Его постройка началась в 1646-м и завершилась в 1870-м. Пожар начался с двери, распространился внутрь и повредил восточный витраж. Основной версией начала пожара в полиции называют поджог, возможно, связанный с серией актов вандализма, произошедших в французских церквях в феврале 2019 года.