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Полиция Ямала завела дело из-за встречи оленеводов и рыбаков в тундре

На Ямале на местного жителя Ейко Сэротэтто завели административное дело за проведение встречи оленеводов и рыбаков в тундре.

Полиция посчитала, что встреча нарушила закон о митингах, обвинив Сэротэтто в "организации публичного мероприятия без подачи уведомления".

27 марта Сэротэтто провёл в тундре собрание оленеводов и рыбаков, на котором обсуждались претензии к местным властям. Собравшиеся, в частности, планировали потребовать разрешить вылов сиговых пород рыбы для коренных жителей Ямала, а также взять расследование убийства оленевода Николая Хоротэтто, тело которого с признаками насильственной смерти было найдено на газовом месторождении, под особый контроль.

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