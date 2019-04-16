В российской версии фильма "Хеллбой" Сталина заменили на Гитлера

Российский прокатчик американского фильма "Хеллбой", премьера которого состоялась на прошлой неделе, "запикал" при переводе упоминание имени вождя СССР Иосифа Сталина, а субтитрах заменил его на имя лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
В оригинальной версии "Хеллбоя" дух советского вождя пыталась вызвать с того света Баба-Яга – персонаж множества русских сказок. Зачем ей понадобилось вызывать дух Гитлера, из российской версии фильма не ясно.
Издание TJournal, обратившее внимание на подмену, обратилось за комментарием к компании Megogo Distribution, отвечающей за прокат "Хеллбоя" в России, но ответа пока не получило.
- В январе 2018 года Министертство культуры отозвало прокатное удостоверение у комедии "Смерть Сталина" Армандо Иануччи. После закрытого просмотра общественный совет ведомства постановил, что экранизация одноимённого французского комикса "не несет исторической или ценности" и в нём оскверняется советская символика.
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