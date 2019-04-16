В российской версии фильма "Хеллбой" Сталина заменили на Гитлера

Российский прокатчик американского фильма "Хеллбой", премьера которого состоялась на прошлой неделе, "запикал" при переводе упоминание имени вождя СССР Иосифа Сталина, а субтитрах заменил его на имя лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

В оригинальной версии "Хеллбоя" дух советского вождя пыталась вызвать с того света Баба-Яга – персонаж множества русских сказок. Зачем ей понадобилось вызывать дух Гитлера, из российской версии фильма не ясно.

Издание TJournal, обратившее внимание на подмену, обратилось за комментарием к компании Megogo Distribution, отвечающей за прокат "Хеллбоя" в России, но ответа пока не получило.