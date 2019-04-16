Команды Порошенко и Зеленского договорились о дебатах 19 апреля

Команды кандидатов в президенты Украины - Владимира Зеленского и Петра Порошенко - подписали во вторник соглашение о проведении дебатов между кандидатами 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Об этом сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев. По его словам, подписанный документ предусматривает аренду стадиона на вечер 19 апреля.

По словам представителя Порошенко, стороны продолжают переговоры о вопросах безопасности и регламенте дебатов. Медведев утверждает, что президент Украины настаивает на содержательной дискуссии, а его оппонент - на дебатах в формате шоу.

Точное время, когда начнутся дебаты, пока не названо.