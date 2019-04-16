Команды Порошенко и Зеленского договорились о дебатах 19 апреля

Команды кандидатов в президенты Украины - Владимира Зеленского и Петра Порошенко - подписали во вторник соглашение о проведении дебатов между кандидатами 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Об этом сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев. По его словам, подписанный документ предусматривает аренду стадиона на вечер 19 апреля.
По словам представителя Порошенко, стороны продолжают переговоры о вопросах безопасности и регламенте дебатов. Медведев утверждает, что президент Украины настаивает на содержательной дискуссии, а его оппонент - на дебатах в формате шоу.
Точное время, когда начнутся дебаты, пока не названо.
- После первого тура выборов, победителями которого стали шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко, Зеленский пригласил Порошенко провести дебаты на стадионе. Президент ответил принципиальным согласием.
- Стороны сначала не сошлись на дате проведения дебатов. В результате 14 апреля Порошенко приехал на стадион без Зеленского. Там он провёл пресс-конференцию и встречу со сторонниками.
- Зеленский утверждает, что с самого начала приглашал Порошенко на дебаты именно 19 апреля - когда их проведение предусмотрено законом. В штабе Порошенко говорили, что закон предусматривает их проведение не на стадионе, а в студии Общественного телевидения. Заключение соглашения об аренде стадиона, очевидно, означает, что президент всё же принял решение прийти на дебаты именно туда.
- В первом туре выборов Зеленский набрал более 30 процентов голосов, Порошенко более 15. Согласно опросу, опубликованному во вторник Киевским международным институтом социологии, во втором туре Зеленского готовы поддержать 48 процентов опрошенных, за Порошенко -17. Среди тех, кто уже определился с выбором, соотношение - 72 процента в пользу Зеленского и 28 - за Порошенко.
- Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.