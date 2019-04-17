Cоветский гомункул. Эфир в 21:05

«Собачье сердце» - один из базовых текстов советской, антисоветской и постсоветской культуры, удачно экранизированный и разобранный на цитаты и мемы.Но помимо социальной сатиры на большевистский строй, в нем заключена и философская проблема создания «нового человека», которой занимались и романтики, и авангардисты, и футуристы. Какие смыслы таит в себе «Собачье сердце»? Как ему удалось пробиться к читателю через препоны советской цензуры?

В эфире Мария Котова, директор по научной работе музея Михаила Булгакова, и Петр Мансилья-Круз, директор музея Михаила Булгакова. Эфир в 21:05.