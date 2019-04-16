"Золотая маска – 2019": две награды для Серебренникова и задержание Pussy Riot

В Москве в стенах Большого театра в 25-й раз прошла церемония награждения лауреатов национальной театральной премии "Золотая маска". Балет "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова получил "Золотую маску" в номинации "Лучший спектакль в балете". А хореограф постановки Юрий Посохов был награжден, как лучший балетмейстер.

Серебренников, который несколько дней назад был отпущен из-под домашнего ареста по делу "Седьмой студии", заявил, что в постановке балета "помогал сам Рудольф Нуреев", потому что он "любил всякий хайп". "У нас была весёлая жизнь вокруг этого спектакля, и она продолжается," - заявил режиссер. Серебренников был также награжден, как лучший режиссёр за спектакль "Маленькие трагедии".

За несколько минут до начала церемонии полицейские задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину и руководителей "Театра. На Вынос" Алексея Ершова и Максима Карнаухова. Они были номинированы в категории "экспериментальный театр" за спектакль Poe.Tri. Никульшину, Ершова и Карнаухова доставили в отдел полиции Красносельский.

По словам участника Pussy Riot Петра Верзилова, в пресс-службе "Золотой маски" ему заявили, что у них церемония в Большом театре и они не знают, что делать в данной ситуации.

После завершения церемонии вручения "Золотой маски" их отпустили без предъявления обвинений. Серебренников со сцены сказал об их задержании - сообщает Верзилов.