"Коммерсантъ" рассказал об отставке Матвиенко из Совета Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост в мае и перейти на работу в Пенсионный фонд, утверждает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в государственных структурах. Наиболее вероятным кандидатом на её место называют главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

По словам собеседников "Коммерсанта", Матвиенко обсудит возможность своей отставки с президентом Владимиром Путиным в мае.

Недавно Матвиенко отметила 70-летие концертом в Большом зале Академической филармонии Санкт-Петербурга. К этой дате она получила высшую государственную награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Праздник выглядел как прощание Матвиенко с публичной политикой, считают собеседники телеканала "Дождь".

По мнению одного из них, роль в уходе Матвиенко могло сыграть задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которое впервые произошло прямо во время заседания Совета Федерации, и о котором Матвиенко узнала в последний момент.

В Совете Федерации сообщение об уходе Матвиенко комментировать отказались. "Мы не комментируем слухи в газетных публикациях", — заявил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко.