ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске

В Челябинске сотрудники ФСБ проводят обыски на оборонном предприятии "Специальное конструкторское бюро "Турбина" в связи с делом о хищении более 300 миллионов рублей, выделенных акционерному обществу в рамках государственного оборонного заказа. Обвинение пока никому не предъявлено. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Как рассказал местному изданию 74.ru один из сотрудников, на предприятии вскрывают сейфы и двери кабинетов, изымают документацию. Посетителей в заводоуправление не пускают.

СКБ "Турбина", входящее в государственную корпорацию "Ростех", занимается производством малогабаритных газотурбинных двигателей и энергоагрегатов. В Ростехе подтвердили информацию об обыске. ​Там уточнили, что проверка проводится после внутреннего расследования службы безопасности госкорпорации, которая передала информацию о нарушениях в правоохранительные органы.

В апреле Ростех сообщил, что служба безопасности компании смогла предотвратить ущерб на сумму почти в три с половиной миллиарда рублей.