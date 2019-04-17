Чиновница требует от сотрудников выйти из паблика с критикой властей

В Тюменской области руководитель аппарата главы Гольшмановского района Наталья Шахова потребовала от сотрудников администраций района и сельских поселений выйти из группы "ВКонтакте", где критикуют местную власть. В противном случае чиновница пригрозила "принять меры". Скриншот ее письма опубликовали в соцсети.
Речь идет о группе "Голышмановский городской округ", в которой более двух с половиной тысяч подписчиков. В частности, там обсуждаются проблемы с дорогами, вывозом мусора и работой местной свалки.
"Указанная группа анонимна и содержит много фейков, разъяснения, которые направлены на негатив. В случае выявления работников, находящихся в этой группе, будут приняты меры, связанные с утратой доверия и т.д. У меня достаточно каналов для выявления указанных фактов, прошу сделать это самостоятельно", - написала Шахова.
За сутки группу покинуло 59 участников.
Наталья Шахова заявила Znak, что просила только в рабочее время публиковать сообщения в официальном паблике. Она отметила, что по закону муниципальный служащий должен предоставлять информацию о своих публикациях в интернете.
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