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Писателю, историку культуры Соломону Волкову исполнилось 75 лет

Соломон Волков

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Исполнилось 75 лет писателю, историку культуры, музыковеду Соломону Волкову.

Он родился 17 апреля 1944 года в Ленинабаде (Худжанде) Таджикской ССР, где родители жили в годы эвакуации. Окончил Ленинградскую консерваторию. Работал редактором в журнале "Советская музыка" и регулярно встречался с Дмитрием Шостаковичем, записывая его воспоминания и размышления.

В 1976 году Соломон Волков эмигрировал и в 1979 году Нью-Йорке опубликовал эти записи в переводе на английский под названием "Свидетельство". Издание вызвало как широкое признание, так и многочисленные споры и обвинения в недостоверности. Затем появились другие диалогические книги Волкова – беседы с балетмейстером Джорджем Баланчиным, скрипачом Натаном Мильштейном, поэтами Иосифом Бродским и Евгением Евтушенко, музыкантом Владимиром Спиваковым, дирижером Валерием Гергиевым.

Волкову также принадлежат монографии: "История культуры Санкт-Петербурга", "Шостакович и Сталин: Художник и царь", "История русской культуры ХХ века. От Льва Толстого до Александра Солженицына", "Большой театр. Культура и политика".

Соломон Волков - член независимого жюри премии "Либерти", присуждаемой ежегодно за вклад в развитие русско-американских культурных связей. Писатель живёт в Нью-Йорке, он постоянный участник программ Радио Свобода.

Слушайте радиопрограмму, посвящённую Соломону Волкову:

Поверх барьеров с Иваном Толстым. К 75-летию Соломона Волкова
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. К 75-летию Соломона Волкова
by Радио Свобода

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