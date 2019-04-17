"Зона права" открыла горячую линию по врачебным ошибкам

Правозащитная организация "Зона права" открыла федеральную горячую линию по врачебным ошибкам.

В течение десяти дней, начиная с 17 апреля, правозащитники будут принимать сообщения о некачественном оказании медицинской помощи, в результате которой пациент умер, или же его здоровью был причинён тяжкий вред.

Пострадавших или их родных проконсультируют, куда следует обращаться в таких случаях и какие документы необходимо собрать для судебного иска.

Вся информация, полученная в ходе горячей линии, будет направлена для проверки в Следственный комитет России, по данным которого за последние семь лет количество жалоб пациентов на некачественное оказание медицинской помощи увеличилось более чем в три раза: с двух тысяч до шести с половиной тысяч.

В прошлом году следователи довели до суда триста уголовных дел в отношении медиков.

В "Зоне права" отдельно отмечают, что за последние четыре года юристы организации добились через суды взыскания более 20 миллионов рублей в пользу пострадавших от врачебного произвола.