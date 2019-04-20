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Культ личности

Мы не умели прогибаться! Таганке – 55. Эфир в 21:05

Юрий Любимов и актеры Театра на Таганке, 1972 год

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В гостях у Леонида Велехова актер и писатель Вениамин Смехов

В новом выпуске «Культа личности», приуроченном к 55-летию лучшего советского театра, – Вениамин Смехов.

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Эфир 20 апреля 2019 года в 21.05

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