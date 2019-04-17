В СБУ объявили о задержании восьми россиян, подозреваемых в диверсии

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о задержании группы из восьмерых российских диверсантов. Об этом в Киеве сообщил глава ведомства Василий Грицак, его цитирует Украинская служба РС. Россиян обвиняют в причастности к покушениям на сотрудников украинских разведывательных служб.

По словам главы ведомства, задержание прошло 17 апреля. Семеро человек якобы входили в диверсионную группу, ещё один россиянин был с ней связан.

Члены группы обвиняются в совершении неудавшегося в итоге покушения на сотрудника Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова. 4 апреля в Киеве взорвалась его машина. На месте был задержан мужчина, который, по версии следствия, заложил взрывное устройство.

В СБУ настаивают, что задержанные россияне по аналогичному сценарию организовали убийство полковника отдела контрразведки СБУ в Мариуполе в 2017 году.

По словам главы СБУ, деятельностью диверсионных групп руководил гражданин России Башир Куштов, а координацией взрывов занимался помощник начальника управления Генштаба Вооруженных сил России по имени "Рустем". При этом "настоящим" организатором покушений в СБУ называюь генерал-лейтенанта ФСБ России Дмитрия Минаева.

Служба безопасности Украины не впервые объявляет о разоблачении российской диверсионной группы на территории страны. Продолжается расследование покушения на генерала военной разведки Украины Максима Шаповала. Тот погиб в результате взрыва в июне 2017 года. Генпрокуратура Украины подозревает граждан России в организации нападения.

Российские власти пока не прокомментировали сегодняшнее заявление СБУ.