Штаб Навального: семья экс-мэра Хабаровска купила 6 домов в США

Хабаровский штаб Алексея Навального опубликовал расследование, посвящённое деятельности бывшего мэра города Александра Соколова, который проработал на своей должности 18 лет - с 2000-го по 2018-й год.

Согласно данным штаба, всё это время чиновники мэрии присваивали городское имущество и покупали дорогую недвижимость за счёт бюджета. В частности, семья самого Соколова приобрела пять домов в Калифорнии и ещё один - в штате Вашингтон. Их общая стоимость, как утверждается в расследовании, превышает 6 миллионов долларов. Ежегодно семья Соколова платит в США около 50 тысяч долларов налогов.

При этом авторы расследования отмечают, что по декларации бывшего мэра он вместе со своей женой за 18 лет заработал около миллиона долларов.

В расследовании также перечисляется большое число объектов недвижимости, которыми владеют приближённые к Соколову чиновники и их родственники. Утверждается, что они построили для себя коттеджный поселок в охранной зоне Большехехцирского заповедника - на земле, которую первоначально выделяли под строительство базы отдыха.

Выделивший землю под коттеджи глава Хабаровского муниципального района Владимир Алешко в результате лишился своей должности, но у остальных чиновников никаких проблем не было.

Кроме этого, в штабе Навального заявляют, что благодаря Соколову его знакомый Владимир Колесников в декабре 2007 года купил 75% акций одного из крупнейших муниципальных предприятий по сильно заниженной цене: 168 миллионов рублей вместо четырёхсот миллионов.

Член политсовета хабаровской организации партии "Единая Россия" Александр Соколов был избран мэром Хабаровска в 2000-м году, после чего переизбирался на эту должность четырежды. На выборах 2018-го года свою кандидатуру он не выдвигал.

С 2012-го по 2017-й год Соколов являлся членом Совета по местному самоуправлению при президенте России.