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Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2019 года

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Американский журнал Time опубликовал список ста самых влиятельных персон 2019 года. Среди них политики, актеры, учёные, которые, по мнению издателей журнала, больше всего повлияют на мир в этом году.

Люди в списке не занимают определенного места. Вместо этого редакция Time разделила их на пять категорий из разных сфер общественной жизни: "Пионеры", "Артисты", "Лидеры", "Иконы" и "Титаны".

В разделе "Лидеры" самыми влиятельными признаны, в частности, президент США Дональд Трамп, спикер Палаты представителей Нанси Пелоси, а также шведская школьница Грета Тунберг, которая стала инициатором "школьных забастовок" против изменений климата. В этой категории также присутствуют правопопулистские лидеры Италии и Бразилии Маттео Сальвини и Жаир Болсонару. Среди лидеров также отмечены премьер-министр Израиля Биньямин Нетаняху и папа Франциск.

В категории "Иконы" представлены певицы Тейлор Свифт и Леди Гага, а также жена бывшего президента США Мишель Обама. В категории "Титаны" редакция журнала отметила, в частности, египетского футболиста Мохаммеда Салаха, баскетболиста Леброна Джеймса и основателя Facebook Марка Цукерберга.

Ни один россиянин не оказался среди выделенных журналом влиятельных людей. С 2014 по 2017 год в список самых влиятельных людей мира попадал президент России Владимир Путин. В этом году, как и в предыдущем, российский лидер не появился в списке Time.

Список "Time 100" публикуется американским журналом с 2004 года. Издание также прославилось ежегодным определением человека, который по мнению редакции больше всего повлиял на мир. В 2018 году человеком года стал саудовский журналист и критик Эр-Рияда Джамаль Хашогги. Он был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

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