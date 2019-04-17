Экс-президент Перу умер после попытки суицида при задержании

Бывший президент Перу Алан Гарсия умер в госпитале Лимы после попытки суицида во время задержания по делу о коррупции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на перуанские власти.

Ранее суд вынес решение о заключении Гарсии под стражу сроком на 10 дней. Когда прокуроры предъявили бывшему президенту ордер на задержание, тот выстрелил себе в шею. Инцидент произошёл в доме Гарсии в Лиме.

По делу о коррупции также задержаны бывший министр производства Перу Луис Нава, вице-президент государственной нефтяной компании Petroperu Мигель Атала, а также бывший президент Педро Пабло Кучински.

Гарсии было 69 лет. Он был президентом Перу с 1985 по 1990 и с 2006 по 2011 годы. Расследование в отношении него начали в 2014 году после коррупционного скандала вокруг бразильской строительной компании Odebrecht. Следствие считает, что экс-президент Перу получил от компании 100 тысяч долларов в обмен на заключение выгодных контрактов. Свою вину он отрицал. В ноябре прошлого года Гарсия просил убежище в Уругвае.