Россия вновь упала в рейтинге свободы слова "Репортеров без границ"

Неправительственная правозащитная организация "Репортеры без границ" опубликовала ежегодный отчёт о нарушениях свободы слова в мире. В этом году Россия заняла 149 из 180 позиций в рейтинге и попала в число стран, где ситуация со свободой прессы оценивается, как сложная. В прошлом году Россия находилась на 148 месте.

Среди нарушений в России правозащитники перечисляют необоснованные аресты и обыски, а также давление на независимые СМИ и интернет.

Первые три позиции в рейтинге "Репортеров без границ" заняли Норвегия, Финляндия и Нидерланды. Хуже всего, по данным составителей отчёта, ситуация со свободой слова обстоит в Туркмении, Северная Корея и Эритрея.

По данным правозащитников, "сложная" или "очень серьезная" ситуация со свободой слова наблюдается почти в каждом втором государстве мира. Еще в каждой третьей стране положение оценивается как "проблематичное". Только в 24 процентах случаев национальный уровень свободы прессы считается "удовлетворительным" или "хорошим".

Репортеры без границ — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Париже. Мировой рейтинг свободы слова организация ежегодно составляет с 2002 года.