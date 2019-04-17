Израильская компания обнаружила российский "Искандер-М" в Сирии

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии замечен тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Об этом в среду, 17 апреля, сообщила израильская компания ImageSat, занимающаяся спутниковыми технологиями.

Компания опубликовала спутниковые снимки в твиттере. Утверждается, что на них запечатлены транспортёр, погрузчик и пусковая установка российского комплекса.

Впервые Минобороны России заявило об использовании "Искандер-М" в Сирии в конце 2017 года. Комплекс может, в частности, поражать реактивные системы залпового огня противника, авиатехнику на аэродромах, объекты инфраструктуры. По официальным данным, дальность полёта ракет "Искандера" составляет 500 километров. Ранее из-за характеристик одной из крылатых ракет США обвинили Россию в несоблюдении договора о ракетах средней и меньшей дальности. Москва обвинения отвергает.

Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция во главе с США неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада. Страны Запада считают его причастным к массовым нарушениям прав человека.