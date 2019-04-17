В Новгороде военный пенсионер выиграл суд у государственного СМИ

В Новгороде военный пенсионер выиграл суд о защите чести и достоинства у государственного СМИ. Виктору Шалякину присудили 20 тысяч рублей в качестве морального вреда, а от издания "53 новости" потребовали удалить вызвавший споры материал и опубликовать опровержение.

Шалякин утверждал в суде, что ответчик, интернет-издание "53 новости", опубликовал в статье "Новгородский активист может быть привлечен к ответственности за оправдание нацизма" недостоверные и порочащие его сведения. В частности, в статье говорилось, что Шалякин назвал спектакль-реконструкцию суда 1947 года над нацистскими преступниками в Новгороде "кощунственным по отношению к памяти немецко-фашистских захватчиков". Военный пенсионер отметил, что не писал таких слов.

Статью написал коллектив авторов "53 новости" после того, как Шалякин подверг в соцсетях спектакль "Да судимы будете!" критике. В тексте издания говорилось, что первый заместитель губернатора Новгородской области Сергей Сорокин попросил прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ проверить слова Шалякина на предмет оправдания нацизма. 29 января стало известно, что лингвистическая экспертиза не нашла оправдания нацизма в его словах.

Сетевое издание "53 новости" является частью областного медиахолдинга ОГАУ "АИК", учредителем которого является администрация губернатора Новгородской области. В холдинге заявили, что положительное решение суда ставит под угрозу свободу слова в России.