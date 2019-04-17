В Петербурге на ЛГБТ-акции "День молчания" задержаны 11 человек

В Санкт-Петербурге на акции "День молчания" в поддержку ЛГБТ задержали 11 человек. Акция проходила у Гостиного Двора сначала в виде одиночных пикетов, потом в форме прогулки к Спасу на Крови. Около 40 активистов решили таким образом заявить о том, что замалчивание проблем ЛГБТ-сообщества недопустимо. С помощью своих плакатов хотели донести до окружающих, что в России существует гомофобия и ксенофобия, и что исходит она от руководства страны.

Задержания начались уже во время одиночного пикетирования, для которого не нужно согласования, и продолжились во время прогулки. Когда активисты с заклеенными ртами повернули на канал Грибоедова, они обнаружили, что путь перегорожен полицейскими машинами, и до своей цели – Спаса на Крови – им не дойти. Там же на них напала группа гомофобно настроенных молодых людей. Полицейские задержали и часть нападавших.

Организатор акции Алексей Назаров, активист Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие, не считает, что задержание – это очень плохо для участников акции. По его мнению, дело не столько в проблемах ЛГБТ, сколько в том, что свободы собраний в России по факту больше нет. В этой ситуации, по его мнению, главное, что на улицу не побоялись выйти молодые люди, которые раньше в акциях не участвовали, но которые больше не хотят молчать. По мнению Назарова, если в стране не работает Конституция и не соблюдаются права граждан, то граждане не должны сидеть дома, а если власти препятствуют мирному протесту, то мирный протест перерастет в радикальный.

Всех задержанных повезли в 28 отдел полиции. По словам организатора, правовую поддержку им окажет ЛГБТ-инициативная группа "Выход", а если будут штрафы, поможет российская ЛГБТ-сеть.