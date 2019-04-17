США расширили санкции в отношении Венесуэлы, Никарагуа и Кубы

Министерство финансов США ввело новые санкции против Венесуэлы, Никарагуа и Кубы. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Новые ограничения в отношении Венесуэлы затронули Центробанк страны. Ему ограничили доступ к долларам США. По словам Болтона, это является предупреждением России и всем тем, кто предоставляет режиму действующего президента Николаса Мадуро военный потенциал. Советник заявил, что присутствие в Венесуэле российских военных является провокацией и представляет угрозу безопасности в стране.

Под санкции в Никарагуа попал банк Bancorp и сын президента Даниэла Ортеги – Лауреано Ортега. Он возглавляет никарагуанское агентство по привлечению инвестиций. Вашингтон считает банк и сына президента причастными к коррупции и отмыванию денег ради личной выгоды действующего президента и его режима.

Санкции в отношении Кубы касаются пяти организаций, связанных с кубинской армией и разведкой. Кроме того, граждане США, у которых на Кубе нет родственников, не смогут посещать страну. Помимо прочего Минфин восстановил ограничения на денежные переводы на Кубу. Теперь они будут составлять не более тысячи долларов в квартал.