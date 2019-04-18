На Мадейре в аварии автобуса погибли 29 туристов из Германии

На португальском острове Мадейра в результате аварии туристического автобуса погибли, по меньшей мере, 29 человек. Не менее 27 человек получили ранения. Согласно заявлению президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза, все погибшие туристы являются гражданами Германии, передаёт DW.

По данным местных спасательных служб, авария произошла в среду вечером в местечке Канису. Автобус, перевозивший около 50 туристов, потерял управление на повороте, съехал с дороги и упал на крышу жилого дома. По сообщению властей города, 11 мужчин и 17 женщин погибли на месте, ещё одна женщина умерла по дороге в больницу. По данным местных СМИ, все погибшие были в возрасте от 40 до 50 лет.

Полиция предполагает, что водитель не справился с управлением на повороте, также рассматривается версия об отказе тормозов.

В связи с трагедией власти Мадейры объявили трехдневный траур.