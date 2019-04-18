Вклад Рунета в экономику России почти сравнялся с налогами "Роснефти"

Вклад российского сегмента интернета - Рунета - в экономику страны в 2018 году составил почти четыре триллиона рублей, что немногим меньше, чем налоговые поступления от "Роснефти". Об этом рассказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, сообщает The Bell.

Так, за прошедший год, капитализация Рунета выросла на 11 процентов. Больше всего (почти два триллиона рублей) принесла электронная торговля. 263 миллиарда рублей поступлений пришлось на маркетинг и рекламу, 106 миллиардов — на доходы от инфраструктуры рунета (домены, хостинги и облачные сервисы).

Как ранее заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в 2018 году государственная компания заплатила в бюджет четыре триллиона рублей налогов. Это чуть меньше 4 процентов ВВП России (104 триллиона рублей).