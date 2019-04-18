"Коммерсантъ": Назарбаев может получить ещё один титул

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может стать почетным председателем Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, эту должность специально создадут для Назарбаева, её полномочия ещё не определены. Предполагается, что почётный председатель ЕАЭС сможет представлять организацию перед внешними игроками.

Как отмечает собеседник издания, в ЕАЭС решили присвоить Назарбаеву такое звание, поскольку именно он был автором идеи создания союза в 1994 году. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

29 мая в Нур-Султане (бывшая Астана) пройдет саммит ЕАЭС, на котором главы государств-участников отметят пятилетие союза и примут окончательное решение о назначении Назарбаева почетным председателем организации.

Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку 19 марта, но сохранил многие важные полномочия. Назарбаев, которому в этом году исполняется 79 лет, занимал должность президента Казахстана с апреля 1990 года. Тогда Казахстан ещё был республикой в составе СССР.

В 2018 году Назарбаев получил возможность пожизненно руководить Советом безопасности Казахстана. Отмечалось, что таким образом глава государства пытается сохранить власть после ухода с президентского поста. В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему был присвоен титул Елбасы – "лидера нации". ​

Назарбаева неоднократно обвиняли в подавлении инакомыслия, злоупотреблениях властью, продлении полномочий через недемократические процедуры. Международная организация "Репортеры без границ" внесла Назарбаева в список "хищников", которые подавляют свободу информации.