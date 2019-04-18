Врачи госпиталя Бурденко вылетели в Уфу для лечения Дмитрия Быкова

Состояние писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник вечером в Уфе, не изменилось. Об этом РБК сообщила его жена Ирина Лукьянова. Никаких решений, в том числе по перевозке Быкова в Москву, пока нет, добавила она. Жена писателя также подтвердила, что инсульта у него не было.



В министерстве здравоохранения Башкирии накануне сообщили, что состояние писателя стабильно тяжёлое. Позднее главный реаниматолог Минздрава России Игорь Молчанов сказал, что Быкова ввели в медикаментозную кому.



Как сообщил в телеграм-канале главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, дальнейшее лечение Быкова планируется определить на консилиуме вместе со специалистами НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Для этого, по словам Венедиктова, сегодня в Уфу вылетает бригада московских врачей и руководитель "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Быков прилетел в Уфу во вторник, чтобы прочитать лекцию в рамках лектория "Прямая речь". Он был доставлен в больницу с борта самолёта в тяжёлом состоянии, сообщил ТАСС и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Первоначально врачи подозревали у Быкова острое нарушение мозгового кровообращения, однако инсульт у писателя подтвержден не был, уточнил министр.

Дмитрий Быков – один из известных современных российских писателей, биографов и публицистов. Он много лет сотрудничает с ведущими российскими изданиями. Неоднократно был гостемэфиров Радио Свобода. ​