Forbes назвал 200 самых богатых россиян в 2019 году

Бизнес-журнал Forbes опубликовал список 200 самых богатых россиян в 2019 году. В нём сто долларовых миллиардеров и еще сто мультимиллионеров. По версии издания, их общее состояние – 496 миллиардов долларов. Часть из включённых в список россиян также попала в мировой рейтинг богатейших людей.

В первой десятке самых богатых бизнесменов оказались Леонид Михельсон, Владимир Лисин, Вагит Алекперов, Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Андрей Мельниченко, Алишер Усманов и Роман Абрамович.

По сравнению с прошлым годом, первая десятка российских миллиардеров почти не изменилась, из неё выбыл только гендиректор инвест-группы "Ренова" Виктор Вексельберг. Вместо него в первую десятку попал владелец клуба "Челси" и экс-губернатор Чукотки Роман Абрамович.

Среди двух сотен богатейших россиян четыре женщины. Это Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, бывшая жена бизнесмена Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева и акционер компании "Прогресс" Ольга Белявцева.

В рейтинге Forbes оказалось восемь человек, которые в нем отсутствовали в 2018 году. При этом шесть из них в прошлом попадали в список. Таким образом, новичков среди самых богатых россиян всего двое. Это владелец софтверной группы "Ланит" Филипп Генс (139-я позиция) и сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский (199-е место).

Российское издание Forbes составляет рейтинги богатейших россиян с 2004 года. Англоязычная версия журнала ежегодно публикует аналогичный список самых богатых людей мира, в него регулярно попадают и российские миллиардеры.