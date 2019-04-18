В Новосибирской области заведено дело о разглашении диагноза сироты

В Новосибирской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки сообщений о травле ребёнка с ВИЧ. Дело расследуется по факту нарушения неприкосновенности частной жизни.



По данным следствия, в июле 2018 года неустановленный человек в городе Искитиме Новосибирской области распространил сведения о частной жизни семилетнего мальчика, а именно о наличии у него ВИЧ-инфекции, среди знакомых его приёмных родителей. Эта информация по закону составляет его личную тайну.

Семья из Искитима усыновила мальчика-сироту. Дома он начал тяжело болеть, после обследования выяснилось, что у ребёнка ВИЧ-инфекция, на которую его никогда не обследовали и не лечили. Хотя в детском доме это обязаны были сделать. Диагноз ребёнка стал известен другим жителям города. После чего семья столкнулась с дискриминацией, мальчика отказались брать в детские кружки, на массаж и в школу. Теперь родственники намерены продать дом и переехать в Новосибирск, где о диагнозе ребёнка никто не знает.



Детский омбудсмен региона Надежда Болтенко посетила город Искитим и встретилась с приёмной матерью ребёнка. Она также потребовала от местных чиновников и прокуратуры проверить обоснованность отказов принять ребёнка в школу.