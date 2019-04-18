Объявлена программа 72-го Каннского кинофестиваля

Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр и программный директор Тьерри Фремо объявили в четверг программу 72-го по счёту международного кинофорума. Её откроет новый фильм Джима Джармуша "Мёртвые не умирают", жанр которой обозначен как зомби-комедия.

Кроме него в основной конкурсной программе покажут ещё 18 картин, среди которых новая работа Педро Альмадовара "Боль и слава", с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях, и фильм обладателя "Золотой пальмовой ветви" 2011-го года Терренса Малика "Радегунд".

Один из самых ожидаемых в Каннах гостей, Квентин Тарантино, не успел доснять свою новую картину "Однажды в Голливуде", которая, по его словам, будет готова только к концу июля, однако жюри каннского фестиваля на всякий случай зарезервировало для неё место в программе.

Вне конкурса будут показаны шесть картин, среди которых "Рокетмен" - биографическая лента об Элтоне Джона, снятая Декстером Флетчером, одним из режиссёров байопика о жизни Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия", и лента классика мирового кино Клода Лелуша "Лучшие годы жизни".

Российский кинематограф будет представлен в Каннах лишь одним фильмом: в программе "Особый взгляд" свою новую работу под названием "Дылда" покажет режиссёр Кантемир Балагов. В ленте рассказывается история двух женщин-фронтовичек, вернувшихся в послевоенный Ленинград. Два года назад фильм Балагова "Теснота" уже был отмечен в Каннах специальным призом Международной федерации кинопрессы.

Жюри 72-го Каннского кинофестиваля, который пройдёт с 14 по 25 мая, возглавил четырёхкратный лауреат премии "Оскар", мексиканский режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на его официальном сайте.