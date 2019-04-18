Лидер КНДР Ким Чен Ын приедет в Россию в конце апреля

Кремль официально объявил о визите в Россию руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.

Как сообщает сайт президента России, лидер КНДР посетит страну по личному приглашению Владимира Путина во второй половине апреля. Когда и где пройдёт встреча между главами двух стран – не уточняется. Ранее СМИ сообщали, что она может состояться во Владивостоке.

До этого председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, который находится на своей должности с 2011-го года, и Владимир Путин ни разу не встречались.

В мае прошлого года в Пхеньяне с Ыном встретился глава МИД России Сергей Лавров, став первым российским политическим деятелем, который воочию пообщался с новым главой КНДР. Во время той встречи северокорейский лидер передал привет "товарищу Путину", поблагодарив его за то, что он "противостоит гегемонии США". В ответ Лавров подарил Ыну палехскую шкатулку и пригласил приехать в Россию.