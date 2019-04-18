Нариман Алиев: "Возвращение Крыма – дело чести Украины"

Фильм EVGE ("Домой") крымскотатарского режиссера Наримана Алиева покажут в конкурсной программе ("Особый взгляд") 72-го Каннского кинофестиваля (с 14 по 25 мая).

Как сообщают украинские СМИ, этот фильм – полнометражный дебют Наримана Алиева. Он известен трилогией короткометражек "Крымские истории", включающей в себя фильмы "Вернуться с рассветом" (2013), "Тебя люблю" (2014) и "Без тебя" (2015). Последний фильм получил положительные отзывы на 66-м Берлинском международном кинофестивале (Берлинале).

В августе 2018 года в Херсонской области Нариман Алиев проводил кастинг на роли в своем новом фильме. Новоалексеевка, где проходил отбор актеров, напомнила режиссеру его родное село Петровка в Красногвардейском районе Крыма. Об истории своей семьи и о новой картине Нариман рассказал тогда изданию Крым.Реалии.

– Название фильма – «Домой», какой смысл вы вкладываете в это название, какое место назвали бы своим домом?

Крым – это наш дом, и путь можем держать только туда

– Когда говоришь "дом", представляешь то место, куда ты хочешь вернуться, то, что тебя держит. Для меня это мой родной дом в Крыму, где я вырос, где живут мои родители. Конечно, когда я говорю о доме, имею в виду свое село Петровка. В этом проекте "домой" – значит то, куда мы едем. В Крым. На этом и построен сюжет. Это наш дом, и путь можем держать только туда. В Крыму снимать не можем, это физически невозможно. Сцены, которые по сюжету происходят в самом Крыму, мы будем снимать в Геническом районе, на Арабатской Стрелке. Тем более, что в прошлом эта территория принадлежала Джанкойскому району Крыма. Хорошо, что хоть какой-то кусочек Крыма войдет в фильм.

​– Пока фильм не вышел, можете рассказать, о чем он? Затрагиваются ли в нем происходящие ныне события?

– Наш фильм об отце и сыне, которые везут из Киева тело своего старшего сына и брата, чтобы его похоронить на родине, в Крыму. Наши реалии будут проходить лейтмотивом истории героев. Но в центре у нас всегда стоит человеческая история, которая основана на конфликте поколений, отношении к самому понятию "дом".

– Почему именно Новоалексеевка?

– Новоалексеевка была выбрана, потому что здесь компактное поселение крымских татар. Новоалексеевка очень похожа на мою родную Петровку (село в Красногвардейском районе Крыма), чувствую себя здесь очень хорошо.

– В сети есть информация, что и этот фильм будет частью новой трилогии. Так ли это?

– Раньше он назывался "На границе", но затем был переименован. Есть замысел полнометражной трилогии, но не знаю, будет ли он реализован, пока я сосредоточен на этом проекте, а там посмотрим. Есть желание сделать своего рода полнометражный блок. Но пока сосредоточены на первом фильме.

– Кто сценарист, продюсер фильма? Есть ли поддержка от украинского государства?

– Продюсер картины – Владимир Яценко, киевская студия LimeLite. Буквально в прошлом месяце участвовали в конкурсе на государственную поддержку от Министерства культуры. Основная часть бюджета фильма – государственная, 80%, а 20% – средства студии и вложения партнеров. Сценаристов двое: я и молодой украинский режиссер-сценарист Марыся Никитюк.

– На каком языке фильм?

– На украинском. В фильме будет звучать и крымскотатарская речь, с украинскими субтитрами.

– Как вы считаете, может ли кино помочь что-то изменить в нынешнем положении крымскотатарского народа?

Для крымских татар важно, чтобы о них не забывали... Когда чувствуешь, что ничего не происходит – это самое страшное

– Кино – это инструментарий, который вызывает эмоции, помогает пережить, прочувствовать те или иные моменты, события вместе с персонажами фильма. Очень хочется, чтобы тема крымских татар звучала, чтобы ею интересовались, могли больше узнать о нас самих как о людях, а не только как о политической нации. Все знают, со стороны, как мы себя позиционируем в реалиях войны и оккупации, но люди остаются. Можно показать дискуссию на различные мировоззренческие темы внутри сообщества, хочется их обсуждать, искать вместе выход.

Для крымских татар важно, чтобы о них не забывали. Потому как наш народ умеет ждать, терпеть, верить. Нам необходимо понимать, что это все не зря, что это к чему-то движется. Когда чувствуешь, что ничего не происходит – это самое страшное.

​– Крым будет крымскотатарским?

– Естественно, Крым будет крымскотатарским. Если бы мои родители, которые родились в Узбекистане, в депортации, не верили бы в то, что они вернутся в Крым, то они никогда бы не вернулись, никто бы никогда не вернулся. У нас очень крепкая вера. Очень важно уметь проносить это вместе с собой, доносить другим поколениям, оставаться верными самим себе.

Мы в это верим не потому, что, например, нам станет жить лучше, но так правильнее для развития и сохранения нашей культуры, наших традиций. Нас как этноса. Нации крымских татар. Хочется, чтобы то, чем жили твои предки, то, на чем ты воспитывался, имело свое логическое развитие.

Хочется, чтобы то, чем жили твои предки, то, на чем ты воспитывался, имело свое логическое развитие

Вопрос возвращения Крыма должен решаться комплексно, совместными действиями. Это дело чести всего украинского народа и страны – бороться за это. Я не отношусь к Крыму как к территории. Я отношусь к Крыму как к родине, как части страны, гражданином которой я являюсь, для меня непонятны те изменения, которые произошли, это неприемлемо. Это твой дом, который был отнят, как и часть Украины, вместе с Донецкой и Луганской областями – нельзя сказать просто, что этого больше нет. Сегодня нет этого, завтра другого, так физически не останется ничего, ради чего жить.

– Вы упомянули о возвращении родителей из депортации. Как депортация крымскотатарского народа коснулась вашей семьи, откуда они были высланы?

– Мой дедушка по отцу был из Красногвардейского района, бабушка по отцу из Керчи, по маме – Нижнегорск и Белогорск. Теперь мои родственники живут в Красногвардейском, Нижнегорском районах, – мы практически вернулись туда, откуда были наши предки. Мои предки в большей степени ногаи, степные крымские татары. Мои родители родились в депортации, но познакомились уже в Крыму, я родился в Крыму.

– Что бы вы пожелали своим землякам?

– Есть такое крымскотатарское слово "сабыр" – терпение. Всем желаю терпения. С терпением пережить все, что происходит.