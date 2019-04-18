В Петербурге завели дело на директора Большого театра кукол

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении директора Большого театра кукол Александра Калинина. Об этом в четверг сообщили в Следственном комитете.

С утра 18 апреля сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции проводят в театре обыски – это подтверждает представитель пресс-службы театра Наталия Сергеевская.

Следствие считает, что Александр Калинин вступил в сговор с генеральным директором агентства "Петербургское Созвездие", заключив договор на изготовление костюмов и декораций для детского спектакля "Зима" стоимостью 2,2 миллиона рублей и получив в качестве взятки сначала 1,2 миллиона рублей, затем еще 700 тысяч, так что на спектакль осталось всего 300 тысяч.

Александр Калинин задержан, в ближайшие два дня ему должна быть избрана мера пресечения.