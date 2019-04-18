"Новая газета": начальник охраны Медведева владеет дворцом в Подмосковье

"Новая газета" обнаружила в подмосковной деревне Раздоры усадьбу, которая может принадлежать начальнику охраны премьер-министра России Дмитрия Медведева. О том, что генерал ФСО Михаил Михеев обосновался в элитном подмосковном посёлке, изданию сообщили два источника.

В документах Росреестра фамилию генерала не обнаружили. Однако один гектар земли, на котором располагается дворец в классическом стиле с крыльями и колоннами, оформлен на некую Наталью Михееву. Кем она приходится главе охраны премьера - неизвестно. По информации "Новой газеты", похожий по площади дом в этом районе может стоить более одного миллиарда рублей.

Журналисты проверили, действительно ли генерал имеет отношение к земле в данном посёлке. Они попытались передать корреспонденцию на имя Михеева через охранников. Их встретил у ворот человек, который подтвердил, что они обратились по адресу и забрал письмо для генерала.

"Новая газета" отправила такое же письмо на имя Михеева в ФСО. Журналисты задали генералу вопросы о том, кем ему приходится Наталья Михеева, мог ли он или его родственники позволить себе купить усадьбу и в какую сумму обошлась эта покупка.

Согласно документам, Михеева изначально купила другой участок земли у "Агрокомплекса Горки-2" в 2011 году, а позже обменяла его на тот, на котором располагается в данный момент усадьба. По информации издания, агрокомплекс обеспечивает землей сотрудников ФСО. Сумма сделки не называется. Журналисты не обнаружили у Михеевой какого-либо бизнеса, который мог бы обеспечить покупку подобной недвижимости.