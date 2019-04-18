В Кремле прошли переговоры Путина с президентом Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг встретилась с президентом России Владимиром Путиным во время рабочей поездки в Москву. Это первый за восемь лет визит главы эстонского государства в Россию. После встречи Кальюлайд дала пресс-конференцию в посольстве Эстонии, куда представителей российских СМИ не аккредитовали.

По словам Керсти Кальюлайд, на встрече главы государств обсудили двусторонние отношения, санкции, введённые ЕС в отношении России, затронули темы Украины и Грузии и обговорили возможные сценарии разрешения конфликтов.

Также президент Кальюлайд разъяснила позицию Эстонии по поводу планов выйти из общей с Россией электросети. По её словам, тысячи сетей требуют реконструкции, и Эстонии выгоднее развиваться в западном направлении из-за поддержки Евросоюза.

Президент Эстонии оценила встречу с Владимиром Путиным как "очень хорошую". При этом она отметила, что главным образом слушала своих собеседников - Путина и главу МИД Сергея Лаврова - пытаясь понять позицию России, в том числе по вопросу об Украине. По её словам, Путин посетовал, что Киев, по его мнению, не выполняет Минские соглашения.

Глава Эстонии добавила, что стороны договорились продолжить переговоры на всех уровнях, и пригласила Путина в Тарту в 2020 году на всемирный конгресс финно-угорских народов. "Тарту — красивый город", ответил президент России на приглашение.